Суд у Гаазі виніс перший вирок щодо злочинів у Косово: засудив екскомандира до 26 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Спеціальний суд щодо Косово засудив колишнього командувача Визвольної армії Косова Саліха Мустафу до 26 років в'язниці. Його визнали винним у воєнних злочинах. Це перший вирок гаазького трибуналу щодо злочинів у Косово, повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.
Деталі
Судді дійшли висновку, що Мустафа причетний до тортур, незаконних затримань та вбивств. За даними слідства, Мустафа очолював партизанську групу, яка утримувала як мінімум шість косовських албанців. Їх звинувачували у співпраці із сербами.
Ув'язнених били бейсбольними битами, били струмом і катували вогнем, їм не давали воду та їжу. Суд вважає, що Мустафа особисто брав участь у тортурах як мінімум двох ув'язнених навесні 1999 року.
Доповнення
Мустафу заарештували 2020 року. Тоді він обіймав посаду радника Міноборони Косова. Свою провину засуджений не визнав.
Офіційно спеціальний суд щодо Косово розпочав роботу у 2017 році. Суд розслідує ймовірні злочини, скоєні членами Визвольної армії Косово проти етнічних меншин і політичних суперників у період із січня 1998 року до грудня 2000 року.
Суд базується в Гаазі, Нідерландах, але діє відповідно до законів Косово.