Суд в Гааге вынес первый приговор по преступлениям в Косове: приговорил экс-командира к 26 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Специальный суд по Косову приговорил бывшего командующего Освободительной армии Косова Салиха Мустафу к 26 годам тюрьмы. Его признали виновным в военных преступлениях. Это первый приговор гаагского трибунала по преступлениям в Косове, сообщает Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
Судьи пришли к выводу, что Мустафа причастен к пыткам, незаконным задержаниям и убийствам. По данным следствия, Мустафа возглавлял партизанскую группу, которая удерживала в как минимум шесть косовских албанцев. Их обвиняли в сотрудничестве с сербами.
Заключённых избивали бейсбольными битами, били током и пытали огнем, им не давали воду и еду. Суд считает, что Мустафа лично принимал участие в пытках как минимум двух заключённых весной 1999 года.
Дополнение
Мустафу арестовали в 2020 году. Тогда он занимал пост советника Минобороны Косова. Свою вину осуждённый не признал.
Официально специальный суд по Косово начал работу в 2017 году. Трибунал расследует предполагаемые преступления, совершенные членами Освободительной армии Косова против этнических меньшинств и политических соперников в период с января 1998 года по декабрь 2000 года.
Суд базируется в Гааге, в Нидерландах, но действует в соответствии с законами Косова.