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Суд у Білорусі визнав "екстремістським" вже заблокований сайт головного опозиційного ЗМІ та новий проект його команди

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Суд Центрального району Мінська на вимогу МВС Білорусі визнав екстремістською інформаційну продукцію видання TUT.BY, заблокованого на території Білорусі, і його соцмереж, пише УНН.

Деталі

Екстремістським оголошений і сайт і соцмережі Zerkalo.io — нового проекту, який після блокування TUT.BY запустила його колишня команда. Крім цього, суд визнав екстремістськими логотипи TUT.BY і Zerkalo.io.

Тепер поширення будь-якої продукції TUT.BY і Zerkalo.io буде вважатися в Білорусі адміністративним правопорушенням (стаття 19.11 КоАП РБ).

Редакція Zerkalo.io назвала претензії МВС безпідставними і заявила, що видання продовжить роботу. Журналісти зазначили, що читати Zerkalo.io і давати інтерв’ю виданню не заборонено.

“Ми впевнені, що не порушуємо закон і претензії МВС є безпідставними. Журналісти Zerkalo.io дотримуються принципів журналістики і білоруських законів”, — заявили у виданні.

Довідка

TUT.BY — найбільше білоруське новинне видання, яке працювало з 2000 року. У травні сайт був заблокований, а 15 осіб, пов’язаних з ним, затримані у справі про ухилення від податків. У червні МВС Білорусі зажадало визнати TUT.BY екстремістським.

На початку липня колишні члени команди TUT.BY, що залишилися на волі, запустили новий медіа Zerkalo.io. Його редакція знаходиться за межами Білорусі. Вже через годину після запуску Zerkalo.io доступ до ресурсу в Білорусі заблокували.

Раніше в Білорусі були визнані екстремістськими телеканал “Белсат” і спортивний сайт Tribuna.com. Ще десятки незалежних ЗМІ в країні заблоковані. У редакціях ряду видань пройшли обшуки, головного редактора і деяких співробітників білоруськомовного медіа “Наша ніва” затримали.

Тиск на незалежні засоби масової інформації у Білорусі посилився на фоні протестів проти Олександра Лукашенка, що проходили влітку і восени 2020 року. Після придушення протестів у Білорусі почалися масові репресії.

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