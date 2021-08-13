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Суд в Беларуси признал "экстремистским" уже заблокированный сайт главного оппозиционного СМИ и новый проект его команды

Киев  •  УНН

 • 19148 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Суд Центрального района Минска по требованию МВД Беларуси признал экстремистской информационную продукцию издания TUT.BY, заблокированного на территории Беларуси, и его соцсетей, пишет УНН.

Детали

Экстремистским объявлен и сайт и соцсети Zerkalo.io — нового проекта, который после блокировки TUT.BY запустила его бывшая команда. Кроме этого, суд признал экстремистскими логотипы TUT.BY и Zerkalo.io.

Теперь распространение любой продукции TUT.BY и Zerkalo.io будет считаться в Беларуси административным правонарушением (статья 19.11 КоАП РБ).

Редакция Zerkalo.io назвала претензии МВД безосновательными и заявила, что издание продолжит работу. Журналисты отметили, что читать Zerkalo.io и давать интервью изданию не запрещено.

“Мы уверены, что не нарушаем закон и претензии МВД являются безосновательными. Журналисты Zerkalo.io соблюдают принципы журналистики и белорусские законы”, — заявили в издании.

Справка

TUT.BY — крупнейшее белорусское новостное издание, работавшее с 2000 года. В мае сайт был заблокирован, а 15 человек, связанных с ним, задержаны по делу об уклонении от налогов. В июне МВД Беларуси потребовало признать TUT.BY экстремистским.

В начале июля бывшие члены команды TUT.BY, оставшиеся на свободе, запустили новое медиа Zerkalo.io. Его редакция находится за пределами Беларуси. Уже через час после запуска Zerkalo.io доступ к ресурсу в Беларуси заблокировали.

Ранее в Беларуси были признаны экстремистскими телеканал “Белсат” и спортивный сайт Tribuna.com. Еще десятки независимых СМИ в стране заблокированы. В редакциях ряда изданий прошли обыски, главреда и некоторых сотрудников белорусскоязычного медиа “Наша ніва” задержали.

Давление на независимые СМИ в Беларуси усилилось на фоне протестов против Александра Лукашенко, проходивших летом и осенью 2020 года. После подавления протестов в Беларуси начались массовые репрессии.

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