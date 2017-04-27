Суд сьогодні продовжить розгляд справи Р.Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжить розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у четвер о 9:45, передає УНН.
Суд, від початку засідання, пропонував перенести розгляд на 9 ранку четверга, але адвокати наполягали на розгляді справи зараз, мотивуючи це тим, що у Р.Насірова зранку операція.
Утім, суддя, вислухавши аргументи сторін, все ж ухвалила рішення про перенесення подальшого розгляду на ранок четверга.
Нагадаємо, САП звернулася з клопотанням до суду про продовження терміну покладених на Р.Насірова обов’язків.
Як повідомляв УНН прокурор САП Р.Симків, обраний Р.Насірову запобіжний захід - застава діятиме до завершення досудового розслідування. САП продовжила слідство у справі Р.Насірова до 2 липня.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.