Суд сегодня продолжит рассмотрение дела Р.Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева продолжит рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в четверг в 9:45, передает УНН.
Суд, с начала заседания, предлагал перенести рассмотрение на 9 утра четверга, но адвокаты настаивали на рассмотрении дела сейчас, мотивируя это тем, что у Р.Насирова утром операция.
Впрочем, судья, выслушав доводы сторон, все же приняла решение о переносе дальнейшего рассмотрения на утро четверга.
Напомним, САП обратилась с ходатайством в суд о продлении срока возложенных на Р.Насирова обязанностей.
Как сообщал УНН прокурор САП Р.Сымкив, избранная Р.Насирову мера пресечения - залог - будет действовать до завершения досудебного расследования. САП продолжила следствие по делу Р.Насирова до 2 июля.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.