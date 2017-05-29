Суд сьогодні продовжить підготовче засідання у справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва у понеділок планує продовжити підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича. Про це на попередньому засіданні повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає УНН.
Як очікується, засідання продовжиться о 10:00.
Суддя оголосив перерву у справі для забезпечення права на захист обвинуваченого, надавши час стороні захисту ознайомитися з матеріалами, якими прокурор обгрунтовує клопотання про спеціальне судове провадження.
В.Дев'ятко також попросив захист бути готовими висловити думку щодо призначення чи непризначення справи до розгляду, а також щодо спеціального судового провадження і суду присяжних.
Нагадаємо, під час засідання 18 травня обвинувачення попросило суд дати дозвіл на заочний судовий процес над В.Януковичем.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.