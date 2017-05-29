Суд сегодня продолжит подготовительное заседание по делу В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Оболонский районный суд Киева в понедельник планирует продолжить подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению в государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом на предыдущем заседании сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает УНН.
Как ожидается, заседание продолжится в 10:00.
Судья объявил перерыв в деле для обеспечения права на защиту обвиняемого, предоставляя стороне защиты время ознакомиться с материалами, которыми прокурор обосновывает ходатайство о специальном судебном производстве.
В.Девятко также попросил защиту быть готовыми высказать мнение относительно назначения или не назначения дела к рассмотрению, а также по специальному судебному производству и суду присяжных.
Напомним, во время заседания 18 мая обвинение попросило суд дать разрешение на заочный судебный процесс над В.Януковичем.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществлять специальное (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.