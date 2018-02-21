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Суд скасував запобіжний захід Димінському

Суд скасував запобіжний захід Димінському

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Апеляційний суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для бізнесмена та президента ФК “Карпати” Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині. Про це повідомив його адвокат Микола Лисий у Facebook, передає УНН.

"19 лютого 2018 року Апеляційний суд м. Києва задовольнив апеляційну скаргу адвоката і скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 грудня 2017 року про обрання підозрюваному Димінському П.П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою," - написав адвокат.

Так, за результатами розгляду апеляційної скарги адвоката Апеляційний суд м. Києва прийняв нову ухвалу, якою відмовив в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України про застосування щодо Димінського П.П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Національна поліція Україна оголосила в національний розшук львівського бізнесмена Петра Димінського, який підозрюється в скоєнні ДТП, що спричинила смертельні наслідки.

12 грудня Димінському повідомили про підозру.

У той же час, Інтерпол ще не ухвалив рішення стосовно оголошення у міжнародний розшук Петра Димінського, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині.

ДТП сталося 18 серпня близько 15:00 на автодорозі “Львів — Краковець” біля села Ямельня Яворівського району на Львівщині. Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.

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