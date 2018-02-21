Суд отменил меру пресечения Дыминскому
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Апелляционный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей для бизнесмена и президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП во Львовской области. Об этом сообщил его адвокат Николай Лысый в Facebook, передает УНН.
"19 февраля 2018 Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г.Киева от 18 декабря 2017 года об избрании подозреваемому Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей", - написал адвокат.
Так, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы адвоката Апелляционный суд Киева принял новое постановление, которым отказал в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины о применении в отношении Дыминского П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Национальная полиция Украина объявила в национальный розыск львовского бизнесмена Петра Дыминского, который подозревается в совершении ДТП, повлекшего смертельный исход.
12 декабря Дыминскому сообщили о подозрении.
В то же время, Интерпол еще не принял решения относительно объявления в международный розыск Петра Дыминского.
ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге "Львов - Краковец" возле села Ямельня Яворивского района Львовской области. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.