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Суд скасував відсторонення від посади заступниці голови НБУ Рожкової

Суд скасував відсторонення від посади заступниці голови НБУ Рожкової

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Апеляційний суд скасував ухвалу Баришівського райсуду Київської області про заборону заступниці голови НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Сьогодні, 23 вересня, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Національного банку України та скасував ухвалу Баришівського районного суду Київської області від 11 червня. Нагадаємо, цією ухвалою було заборонено Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління НБУ та виконувати покладені на неї посадові обов’язки першого заступника голови НБУ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк оскаржив рішення Баришівського райсуду Київської області щодо відсторонення від посади заступниці глави НБУ Катерини Рожкової.

Як повідомляв УНН, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від народного депутата Юрія Савчука з метою заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови НБУ.

Українські Національні Новини

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