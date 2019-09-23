Суд отменил отстранение от должности заместителя главы НБУ Рожковой

"Сегодня, 23 сентября, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня. Напомним, этим постановлением было запрещено Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления НБУ и выполнять возложенные на нее должностные обязанности первого заместителя главы НБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк обжаловал решение Барышевского райсуда Киевской области об отстранении от должности заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.

Как сообщал УНН, в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с целью запретить Екатерине Рожковой выполнять полномочия первого заместителя главы НБУ.