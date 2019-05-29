Суд скасував рішення НБУ щодо виключення з реєстру аудитора "ПриватБанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення Національного банку щодо виключення ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" з реєстру аудиторів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
Повідомляється, що Окружний адміністративний суд міста Києва сьогодні, 29 травня, скасував рішення НБУ щодо виключення ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.
Крім того, суд визнав неправомірними дії НБУ щодо анулювання Свідоцтва про включення Товариства до Реєстру.
Зазначається, що поки рішення суду не набрало законної сили, НБУ планує його оскаржувати.
У НБУ нагадали, що рішення про виключення ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" правління Національного банку ухвалило 20 липня 2017 року за зверненням Комітету з питань аудиту банків України.
Підставою для такого рішення стало підтвердження ТОВ "Прайсвотерхаускуперс (аудит)" недостовірної інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПриватБанку, зокрема розміру кредитного ризику та регулятивного капіталу.
Аудиторська компанія не змогла встановити ризики у ПриватБанку, які згодом призвели до його неплатоспроможності та подальших витрат держави, пов’язаних із націоналізацією банку.
Нагадаємо, НБУ змінив процедури ліцензування банків.