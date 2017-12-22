Суд ще не отримав клопотання про обрання запобіжного заходу перекладачеві Гройсмана
Київ • УНН
КЇИВ. 22 грудня. УНН. Слідчі Генеральної прокуратури України ще не подали до суду клопотання про обрання міри запобіжного заходу для особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова. Про це УНН повідомили в кримінальній канцелярії Шевченківського районного суду.
“По Єжову ще жодних документів нема ,можливо будуть згодом,” - сказали в канцелярії суду.
Як повідомляв УНН, запобіжний захід перекладачеві Гройсмана сьогодні обиратиме Шевченківський районний суд.
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