Суд еще не получил ходатайство об избрании меры пресечения переводчику Гройсмана

"По Ежову еще нет никаких документов, возможно будут впоследствии," - сказали в канцелярии суда.

Как сообщал УНН, меру пресечения переводчику Гройсмана сегодня будут выбиратьв Шевченковском районном суде.

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