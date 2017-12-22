Суд еще не получил ходатайство об избрании меры пресечения переводчику Гройсмана
Киев • УНН
КИИВ. 22 декабря. УНН. Следователи Генеральной прокуратуры Украины еще не подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения для личного переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова. Об этом УНН сообщили в уголовной канцелярии Шевченковского районного суда.
"По Ежову еще нет никаких документов, возможно будут впоследствии," - сказали в канцелярии суда.
Как сообщал УНН, меру пресечения переводчику Гройсмана сегодня будут выбиратьв Шевченковском районном суде.
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