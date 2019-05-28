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Суд розпочне розгляд справи Гандзюк 3 червня

Суд розпочне розгляд справи Гандзюк 3 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Покровський райсуд Дніпропетровської області розпочне розгляд справи щодо осіб, обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк - 3 червня, передає УНН із посиланням на прес-службу суду.

Як повідомили у прес-службі, сьогодні за підсудністю з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження щодо осіб, обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. ч. 4, 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 121 КК України), які спричинили смерть громадської активістки та в.о. керуючої справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

"Справу призначено до підготовчого судового засідання на 13:10 год. 3 червня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Головуюча суддя у справі - Олена Чорна.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня минулого року. Жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада 2018 року стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

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