Суд розпочне розгляд справи Гандзюк 3 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Покровський райсуд Дніпропетровської області розпочне розгляд справи щодо осіб, обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк - 3 червня, передає УНН із посиланням на прес-службу суду.
Як повідомили у прес-службі, сьогодні за підсудністю з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження щодо осіб, обвинувачених у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. ч. 4, 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 121 КК України), які спричинили смерть громадської активістки та в.о. керуючої справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.
"Справу призначено до підготовчого судового засідання на 13:10 год. 3 червня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Головуюча суддя у справі - Олена Чорна.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня минулого року. Жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада 2018 року стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.