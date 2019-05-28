Суд начнет рассмотрение дела Гандзюк 3 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Покровский райсуд Днепропетровской области начнет рассмотрение дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк - 3 июня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
Как сообщили в пресс-службе, сегодня по подсудности из Херсонского городского суда Херсонской области в Покровский районный суд Днепропетровской области поступило уголовное производство в отношении лиц, обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений (ч. Ч. 4, 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 121 УК Украины), которые привели к смерти общественной активистки и и.о. управляющей делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.
"Дело назначено к подготовительному судебному заседанию на 13:10 3 июня 2019 года", - говорится в сообщении.
Председательствующая судья по делу - Елена Черная.
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля прошлого года. Женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября 2018 года стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.