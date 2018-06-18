Суд розпочав слухання апеляції захисту на арешт Германа у справі Бабченка

На початку засідання адвокати та прокурори заявили, що наразі не мають підстав для відводу колегії суддів.



Підозрюваного Бориса Германа доставили до суду.



Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.



30 травня стало відомо, що замах на Бабченка був інсценованим у межах спецоперації СБУ. За твердженням очільників відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тисяч доларів. У Києві затримали ймовірного організатора замаху.



Затриманий Герман — виконавчий директор українсько-німецького СП “Шмайсер”, яке постачало товари військового призначення держконцерну “Укроборонпром”. Підозрюваний відмовився від угоди зі слідством. Він фігурує ще у двох справах: про підроблення документів, яке призвело до зміни складу учасників ТОВ “Шмайсер”, і про незаконне носіння та продаж вогнепальної зброї.



31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного відношення.