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Суд розпочав розгляд клопотання щодо зміни запобіжного заходу Савченко

Суд розпочав розгляд клопотання щодо зміни запобіжного заходу Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання захисту про зміну запобіжного заходу народному депутатові України Надії Савченко, передає УНН.

На початку слухання захист звернувся до суду з клопотанням про допит свідка, який може надати поясненню по суті справи.

Цього свідка, за словами сторони обвинувачення, немає у матеріалах справи і він не був допитаний під час слідства.

Однак слідчий суддя відмовив захисту у допиті свідка. Він пояснив, що зараз суд розглядає питання, пов’язане з доцільністю зміни запобіжного заходу.

Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено до 13 липня 2018 року.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. 

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