Суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу М.Мартиненку

Після початку засідання М.Мартиненка випустили із клітки.

Підозрюваний зазначив, що почуває себе добре.

"У клопотанні і підозрі написані нісенітниці, які мене не стосуються", - зазначив М.Мартиненко.

Сьогодні керівник САП Назар Холодницький повідомив журналістам, що проситимуть суд обрати для М.Мартиненка арешт з можливістю внесення 300 млн грн застави.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка.

Пізніше у НАБУ повідомили, що М.Мартиненку інкримінують створення злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.