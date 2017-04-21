Суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Н.Мартыненко

После начала заседания Н.Мартыненко выпустили из клетки.

Подозреваемый отметил, что чувствует себя хорошо.

"В ходатайстве и подозрении написаны глупости, которые меня не касаются", - отметил Н.Мартыненко.

Сегодня руководитель САП Назар Холодницкий сообщил журналистам, что будет просить суд избрать для Н.Мартыненко арест с возможностью внесения 300 млн грн залога.

Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.

Позже в НАБУ сообщили, что Н.Мартыненко инкриминируют создание преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.