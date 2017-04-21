Суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Н.Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Об этом сообщил следственный судья Александр Бобровник, передает корреспондент УНН.
После начала заседания Н.Мартыненко выпустили из клетки.
Подозреваемый отметил, что чувствует себя хорошо.
"В ходатайстве и подозрении написаны глупости, которые меня не касаются", - отметил Н.Мартыненко.
Сегодня руководитель САП Назар Холодницкий сообщил журналистам, что будет просить суд избрать для Н.Мартыненко арест с возможностью внесения 300 млн грн залога.
Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.
Позже в НАБУ сообщили, что Н.Мартыненко инкриминируют создание преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.