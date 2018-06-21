Суд розпочав підготовче засідання у справі Мартиненка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та ще п'ятьох осіб у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила головуюча суддя Оксана Голуб, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання оголошується відкритим", - сказала суддя.
До суду прийшли всі шість обвинувачених: Микола Мартиненко, Валерій Васильков, Руслан Журило, Сергій Перелома, Олександр Сорокін та Володимир Богданець, а також їхні захисники.
На засіданні також присутній прокурор САП Роман Симків.
Нагадаємо, 22 травня 2018 року САП та НАБУ передали до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п'ятьох осіб.
Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.255 КК України (створення злочинної організації).
У САП також розповіли, що досудове розслідування щодо інших підозрюваних у цьому провадженні триває. Зокрема, оголошено у розшук ще чотирьох фігурантів, двоє з яких – громадяни Австрійської Республіки, ще одного з підозрюваних, який переховувався, було затримано та обрано запобіжний захід.