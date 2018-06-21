Суд начал подготовительное заседание по делу Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще пяти человек в отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется открытым", - сказала судья.
В суд пришли все шесть обвиняемых: Николай Мартыненко, Валерий Васильков, Руслан Журило, Сергей Перелома, Александр Сорокин и Владимир Богданец, а также их защитники.
На заседании также присутствует прокурор САП Роман Сымкив.
Напомним, 22 мая 2018 года САП и НАБУ передали в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко и еще пяти человек.
Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации).
В САП также рассказали, что досудебное расследование в отношении других подозреваемых в этом производстве продолжается. В частности, объявлены в розыск еще четыре фигуранта, двое из которых - граждане Австрийской Республики, еще одного из подозреваемых, который скрывался, задержали, ему избрана мера пресечения.