Суд розгляне справу щодо викрадення 1,5 тис. га землі на Миколаївщині - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України направило до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора комерційного підприємства, який спільно зі службовими особами органів державної влади підозрюється у заволодінні земельною ділянкою загальною площею 1553,97 га у Миколаївській області. Про це йдеться в повідомленні Департаменту спецрозслідувань ГПУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Департаментом спеціальних розслідувань завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора комерційного підприємства, обвинуваченого у вчиненні спільно зі службовими особами органів державної влади заволодіння земельною ділянкою загальною площею 1553,97 га, розташованою у межах Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, яка перебувала у власності К. Сума встановлених слідством збитків перевищує 28 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дії обвинуваченої кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
Як повідомляв УНН, ГПУ передало до суду справу прокурора, який вимагав більше чверть мільйона грн хабара.