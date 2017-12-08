Суд рассмотрит дело о похищении 1,5 тыс. га земли в Николаевской области - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора коммерческого предприятия, совместно с должностными лицами органов государственной власти подозревается в завладении земельным участком общей площадью 1553,97 га в Николаевской области. Об этом говорится в сообщении Департамента спецрасследований ГПУ на странице в Facebook, передает УНН.
"Департаментом специальных расследований завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора коммерческого предприятия, обвиняемого в совершении совместно с должностными лицами органов государственной власти завладение земельным участком общей площадью 1553,97 га, расположенной в пределах Ленинского сельского совета Первомайского района Николаевской области, которая находилась в собственности К. Сумма установленных следствием ущерба превышает 28 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно: завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц.
Как сообщал УНН, ГПУ передало в суд дело прокурора , который требовал больше четверти миллиона грн взятки.