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Суд розгляне справи суддів КСУ Завгородньої та Сліденка 9 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Голосіївський районний суд міста Києва 9 березня розгляне адміністративні протоколи щодо суддів Конституційного Суду України Ірини Завгородньої та Ігоря Сліденка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Цитата

“9 березня Голосіївський районний суд міста Києва розгляне адміністративні протоколи щодо суддів Конституційного Суду України (КСУ) Ірини Завгородньої та Ігоря Сліденка, які раніше вручив Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що Новіков візьме участь у засіданнях.

Перелік засідань:

  • 11:00 — розгляд протоколу за фактом вчинення суддею Іриною Завгородньою адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172–6 КУпАП (подання завідомо недостовірних відомостей у декларації);
  • 12:00 — розгляд протоколу за фактом вчинення суддею Іриною Завгородньою адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172–7 КУпАП (вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів);
  • 14:30 — розгляд протоколу за фактом вчинення суддею Ігорем Сліденком адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172–7 КУпАП (вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів).

Повідомляється, що суддя в справах Алла Слободянюк.

Що було раніше

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протоколи про конфлікт інтересів щодо суддів Конституційного Суду України Володимира Мойсика, Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.

Доповнення

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.

Це послідувало після звернення 25 листопада Президента Володимира Зеленського до Венеційської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного Суду.

Водночас Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким запропонував звільнити всіх суддів КСУ, які ухвалили відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Наразі Президент відкликав свій законопроект, який, до того ж, критикували у “Венеційці”.

Тим часом у Верховній Раді створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації — повернення електронного декларування, зміни до Кримінального кодексу і зміни в закон про КСУ — до 1 грудня. Однак, робоча група не завершила свою роботу з початком грудня, як очікувалося, а продовжила її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань — стосовно КСУ.

Частину законопроектів уже ухвалено — щодо покарання за брехню у деклараціях та відновлення роботи НАЗК. Законопроект, відправлений на доопрацювання 28 січня ВР, мав стати фінальним для вирішення кризи.

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