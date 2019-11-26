Суд розгляне скаргу на взяття Ляшка на поруки 28 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу прокуратури на запобіжний захід колишньому народному депутату Олегу Ляшку - взяття на поруки - 28 листопада. Інформацію про це журналісту УНН підтвердила прессекретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.
“Апеляційний суд призначив розгляд апеляції прокуратури на запобіжний Ляшку на 28 листопада о 13:15”, — підтвердила журналісту Гайовська.
Нагадаємо, 19 листопада Бориспільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід народному депутату попереднього скликання Олегу Ляшку у вигляді особистої поруки.
Прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
18 листопада екснардеп України Олег Ляшко у Бориспільській прокуратурі отримав підозру щодо нападу на народного депутата Андрія Геруса. Так, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 346 ККУ (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю).