Суд розгляне продовження арешту Савченко 22 жовтня

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко Н.В. - підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28,ч.1 ст.263. Розгляд зазначеного клопотання призначено на 22.10.2018 о 10 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31-А", - сказано у повідомлені.



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Нагадаємо, 2 серпня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив про завершення слідства у справі Савченко-Рубана. Він наголосив, що слідство зібрало достатньо доказів щодо підготовки підозрюваними теракту.



Головний військовий прокурор Анатолій Матіос очікує, що справа Савченко-Рубана буде передана до суду у жовтні.

Як повідомляв УНН, суддя Шевченківського районного суду Києва Андрій Осауленко відмовився обмежувати у 25 календарних днів строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування Надії Савченко, Володимиру Рубану та їхнім адвокатам.



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