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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 45590 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113468 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121496 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160732 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150273 просмотра

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Эксклюзив
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Суд рассмотрит продление ареста Савченко 22 октября

Суд рассмотрит продление ареста Савченко 22 октября

Киев  •  УНН

 • 15658 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева 22 октября рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. - подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст .28, ч.1 ст.263. Рассмотрение указанного ходатайства назначено на 22.10.2018 в 10 ч. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-А ", - сказано в сообщении.

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Напомним, 2 августа 2018 Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил о завершении следствия по делу Савченко-Рубана. Он отметил, что следствие собрало достаточно доказательств подготовки подозреваемыми теракта.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос ожидает, что дело Савченко-Рубана будет передано в суд в октябре.

Как сообщал УНН, судья Шевченковского районного суда Киева Андрей Осауленко отказался ограничивать в 25 календарных дней срок ознакомления с материалами досудебного расследования Надежды Савченко, Владимиру Рубану и их адвокатам.

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