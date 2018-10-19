Суд рассмотрит продление ареста Савченко 22 октября

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. - подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст .28, ч.1 ст.263. Рассмотрение указанного ходатайства назначено на 22.10.2018 в 10 ч. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-А ", - сказано в сообщении.



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Напомним, 2 августа 2018 Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил о завершении следствия по делу Савченко-Рубана. Он отметил, что следствие собрало достаточно доказательств подготовки подозреваемыми теракта.



Главный военный прокурор Анатолий Матиос ожидает, что дело Савченко-Рубана будет передано в суд в октябре.

Как сообщал УНН, судья Шевченковского районного суда Киева Андрей Осауленко отказался ограничивать в 25 календарных дней срок ознакомления с материалами досудебного расследования Надежды Савченко, Владимиру Рубану и их адвокатам.



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