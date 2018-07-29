Суд розгляне позов Януковича-молодшого проти екс-депутата Держдуми РФ Пономарьова 6 серпня

Суд взяв до розгляду позовну заяву Олександра Януковича до Іллі Пономарьова ще у квітні 2018 року, але призначив засідання тільки на 11:00 6 серпня.

Зазначимо, що третьою стороною у справі виступатиме один з українських інформаційних телеканалів.

Нагадаємо, колишній президент Віктор Янукович подав до Печерського районного суду Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.