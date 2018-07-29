Суд розгляне позов Януковича-молодшого проти екс-депутата Держдуми РФ Пономарьова 6 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Син колишнього президента України Віктора Януковича Олександр подав до Печерського районного суду Києва позов до колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Іллі Пономарьова про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
Суд взяв до розгляду позовну заяву Олександра Януковича до Іллі Пономарьова ще у квітні 2018 року, але призначив засідання тільки на 11:00 6 серпня.
Зазначимо, що третьою стороною у справі виступатиме один з українських інформаційних телеканалів.
Нагадаємо, колишній президент Віктор Янукович подав до Печерського районного суду Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.