Суд рассмотрит иск Януковича-младшего против экс-депутата Госдумы РФ Пономарева 6 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр подал в Печерский районный суд Киева иск к бывшему депутату Государственной думы Российской Федерации Илье Пономареву о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
Суд принял к рассмотрению исковое заявление Александра Януковича к Илье Пономарева еще в апреле 2018 года, но назначил заседание только на 11:00 6 августа.
Отметим, что третьей стороной в деле будет выступать один из украинских информационных телеканалов.
Напомним, бывший президент Виктор Янукович подал в Печерский районный суд Киева иск к Генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.