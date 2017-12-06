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Суд розгляне можливість повернення закордонних паспортів Мартиненку

Суд розгляне можливість повернення закордонних паспортів Мартиненку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Солом’янський районний суд у середу розгляне клопотання сторони захисту про повернення колишньому народному депутату Миколі Мартиненку паспортів для виїзду за кордон. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Сьогодні, 6 грудня 2017 року, о 14:15 в Солом’янському районному суді міста Київ відбудеться розгляд клопотання сторони захисту про скасування додаткового обов’язку (здати на зберігання документи для виїзду за кордон) Миколі Мартиненку, який покладено ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду від 12 жовтня 2017 року", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, екс-депутат підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ на виконання доручення прокурора САП вручили повідомлення про підозру Миколі Мартиненку.

Нагадаємо, суд повернув Мартиненку український паспорт.

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