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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Суд рассмотрит возможность возвращения загранпаспортов Мартыненко

Суд рассмотрит возможность возвращения загранпаспортов Мартыненко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Соломенский районный суд в среду рассмотрит ходатайство стороны защиты о возвращении бывшему народному депутату Николаю Мартыненко паспортов для выезда за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Сегодня, 6 декабря 2017 года, в 14:15 в Соломенском районном суде города состоится рассмотрение ходатайства стороны защиты об отмене дополнительного обязательства (сдать на хранение документы для выезда за границу) Николаю Мартыненко, которое положено постановлением следственного судьи Соломенского районного суда от 12 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, экс-депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

20 апреля 2017 года детективы НАБУ по поручению прокурора САП вручили уведомление о подозрении Николаю Мартыненко.

Напомним, суд вернул Мартыненко украинский паспорт.

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