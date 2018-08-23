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Суд розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу Савченко 27 серпня

Київ • УНН

 • 8339 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва призначив до розгляду клопотання захисту про зміну запобіжного заходу народному депутатові України Надії Савченко на 27 серпня, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду у Facebook.

Суд розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу Савченко 27 серпня

За інформацією прес-служби, до суду подано клопотання про зміну запобіжного заходу Надії Савченко.

“Розгляд зазначеного клопотання призначено на 27 серпня 2018 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31-А”, — зазначили у суді.

Нагадаємо, 13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив для Надії Савченко термін тримання під вартою без можливості внесення застави на два місяці — до 10 вересня включно. Апеляційний суд залишив у силі це рішення.

Наприкінці березня Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Наприкінці липня 2018 року ГПУ завершила слідство у справі Рубана і Савченко.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час слідства у справі народного депутата України Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази, які підтверджують первинну версію про підготовку масштабного теракту в центрі української столиці.

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