Суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Савченко 27 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева назначил к рассмотрению ходатайство защиты об изменении меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко на 27 августа, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда в Facebook.
По информации пресс-службы, в суд подано ходатайство об изменении меры пресечения Надежде Савченко.
"Рассмотрение указанного ходатайства назначено на 27 августа 2018 года в 10 час. 30 мин. в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу: г.Киев, ул.Дегтяревская, 31-А", - отметили в суде.
Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно. Апелляционный суд оставил в силе это решение.
В конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
В конце июля 2018 года ГПУ завершила следствие по делу Рубана и Савченко.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время следствия по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана собраны все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы.