Суд розглядатиме справу перекладача Гройсмана 22 серпня у відкритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Голосіївський районний суд міста Києва призначив розгляд кримінального провадження за підозрою колишнього перекладача Прем’єр-міністра України Станіслава Єжова у державній зраді на 22 серпня. Про це повідомив УНН адвокат підозрюваного Валентин Рибін.
"Засідання призначене на 22 серпня 11 годину", - сказав адвокат.
Він додав, що розгляд кримінального провадження відбудеться у відкритому режимі.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва визначив підсудність у кримінальному провадженні за підозрою колишнього перекладача Прем’єр-міністра України Станіслава Єжова у державній зраді за Голосіївським районним судом столиці.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник Прем’єр-міністра України Станіслав Єжов, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав для перекладача Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього перекладача Прем’єр-міністра України Станіслава Єжова у державній зраді.
Справу було передано до Печерського районного суду Києва. Під час підготовчого засідання захисник Єжова звернувся з клопотання про передачу обвинувального акту до Апеляційного суду для визначення підсудності.