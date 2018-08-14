Суд будет рассматривать дело переводчика Гройсмана 22 августа в открытом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Голосеевский районный суд Киева назначил рассмотрение уголовного производства по подозрению бывшего переводчика Премьер-министра Украины Станислава Ежова в государственной измене на 22 августа. Об этом сообщил УНН адвокат подозреваемого Валентин Рыбин.
"Заседание назначена на 22 августа 11:00", - сказал адвокат.
Он добавил, что рассмотрение уголовного производства состоится в открытом режиме.
Напомним, Апелляционный суд Киева определил подсудность в уголовном производстве по подозрению бывшего переводчика Премьер-министра Украины Станислава Ежова в государственной измене за Голосеевским районным судом столицы.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник Премьер-министра Украины Станислав Ежов, который работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал для переводчика Премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего переводчика Премьер-министра Украины Станислава Ежова в государственной измене.
Дело было передано в Печерский районный суд Киева. Во время подготовительного заседания защитник Ежова обратился с ходатайством о передаче обвинительного акта в Апелляционный суд для определения подсудности.