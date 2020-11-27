Суд РФ засудив українського політв’язня Марченка на 10 років: дружина просить Зеленського про допомогу

“Вчора життя ніби зупинилося на секунду...Моєму чоловіку — Олександру Марченко винесли вирок...10 років. І ніби ми знали, що виправдальний вирок не можливий, але все одно сподівались на якесь Диво”, — написала Катерина Марченко.

За її словами, чоловік дуже сподівається на допомогу.

“Пане Президенте, Володимире Зеленський, наші рідні дуже потребують вашої участі в їх долях, бо самотужки їм не подолати репресивну систему Російської Федерації”, — написала Марченко.

Нагадаємо, речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що

Росія блокує перемовини щодо обміну полоненими, розмінування та відкриття КПВВ на Донбасі.