Суд РФ засудив українського політв’язня Марченка на 10 років: дружина просить Зеленського про допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російський суд вчора, 26 листопада, засудив українського політв’язня на 10 років позбавлення волі. Його дружина Катерина Марченко просить Президента України Володимира Зеленського про допомогу. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.
“Вчора життя ніби зупинилося на секунду...Моєму чоловіку — Олександру Марченко винесли вирок...10 років. І ніби ми знали, що виправдальний вирок не можливий, але все одно сподівались на якесь Диво”, — написала Катерина Марченко.
За її словами, чоловік дуже сподівається на допомогу.
“Пане Президенте, Володимире Зеленський, наші рідні дуже потребують вашої участі в їх долях, бо самотужки їм не подолати репресивну систему Російської Федерації”, — написала Марченко.
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