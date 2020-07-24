Суд РФ визнав законним рішення про небажаність "Всесвітнього конгресу українців"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Російські суди визнали законним рішення Генеральної прокуратури Росії про "визнання небажаної діяльності" в РФ американського фонду "Вільна Росія" (Free Russia Foundation) і канадської організації "Всесвітній конгрес українців" (Ukrainian World Congress), передає УНН із посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що рішення були ухвалені ще у 2019 році. Представники організацій звернулися до суду з адміністративними позовами про визнання цих рішень незаконними.
За результатами розгляду справ Тверським судом Москви 25 грудня 2019 року та 11 березня 2020 року у задоволенні позовів було відмовлено.
"У судових актах зазначається, що рішення щодо фонду і конгресу прийняті за результатами ретельного аналізу документів, який підтверджує наявність загроз основам конституційного ладу і безпеки держави, а Генеральна прокуратура Російської Федерації діяла в межах наданих повноважень та з дотриманням встановленого порядку прийняття таких рішень", - повідомили російському агентству в наглядовому відомстві.
Московський міський суд, як повідомляється, розглянувши апеляційні скарги некомерційних організацій, відхилив їх і залишив у силі рішення суду першої інстанції.
Зазначимо, Світовий конгрес українців є найбільшою громадською організацією українців, які проживають як на території України, так і за її межами.
Як повідомляв УНН, Світовий конгрес українців потрапив до списку небажаних організацій в Росії ще у 2015 році.