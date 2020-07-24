Суд РФ признал законным решение о нежелательности "Всемирного конгресса украинцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Российские суды признали законным решение Генеральной прокуратуры России о "признании нежелательной деятельности" в РФ американского фонда "Свободная Россия" (Free Russia Foundation) и канадской организации "Всемирный конгресс украинцев" (Ukrainian World Congress), передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что решения были приняты еще в 2019 году. Представители организаций обратились в суд с административными исками о признании этих решений незаконными.
По результатам рассмотрения дел Тверским судом Москвы 25 декабря 2019 года и 11 марта 2020 года в удовлетворении исков было отказано.
"В судебных актах отмечается, что решения в отношении фонда и конгресса приняты по результатам тщательного анализа документов, подтверждающего наличие угроз основам конституционного строя и безопасности государства, а Генеральная прокуратура Российской Федерации действовала в рамках предоставленных полномочий и с соблюдением установленного порядка принятия таких решений", - сообщили российскому агентству в надзорном ведомстве.
Московский городской суд, как сообщается, рассмотрев апелляционные жалобы некоммерческих организаций, отклонил их и оставил в силе решения суда первой инстанции.
Отметим, Всемирный конгресс украинцев является крупнейшей общественной организацией украинцев, проживающих как на территории Украины, так и за ее пределами.
Как сообщал УНН, Всемирный конгресс украинцев попал в список нежелательных организаций в России еще в 2015 году.