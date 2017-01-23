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Суд РФ перевірить законність етапування активіста І.Дадіна на Алтай

Суд РФ перевірить законність етапування активіста І.Дадіна на Алтай

Київ • УНН

 • 8208 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Замоскворецький суд Москви призначив на 26 січня розгляд позову Ільдара Дадіна на дії співробітників ФСВП Росії через переведення його із карельської колонії в колонію в Алтайському краї. Про це ТАСС повідомила прес-секретар Замоскворецкого суду Москви Емілія Хіль, передає УНН.

"Досудова підготовка за адміністративним позовом призначена на 26 січня о 09:50 (за московським часом - ред.)", - сказала вона.

Як пише видання, у своєму позові І.Дадін і його дружина просять визнати рішення ФСВП Росії про його етапування в Алтайський край, що не відповідає Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Нагадаємо, у грудні 2015 року Басманний суд Москви визнав І.Дадіна винним за чотирма епізодами участі в неузгоджених акціях протесту (6 і 23 серпня 13 вересня, 5 грудня 2014 роки). І.Дадін став першим засудженим до позбавлення волі за статтею 212.1 КК РФ ( "Неодноразове порушення правил проведення публічних заходів"). Він був засуджений судом до трьох років позбавлення волі, в березні 2016 вирок пом'якшили, скоротивши термін до двох з половиною років.

Восени 2016 року ЗМІ опублікували лист І.Дадіна, в якому він заявляв про тортури і знущання в колонії в Карелії, де він відбував покарання. Як стало відомо із російських видань, лікарі, які обстежили засудженого, не знайшли у нього ознак травм, слідчі також повідомили, що не виявили підтверджень застосування до І.Дадіна фізичного насильства в колонії. Пізніше стало відомо, що після перевірки активіста етапували до виправної колонії в Алтайському краї.

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