Суд РФ проверит законность этапирования активиста И.Дадина на Алтай

"Досудебная подготовка по иску назначена на 26 января в 09:50 (по московскому времени - ред.)", - Сказала она.

Как пишет издание, в своем иске И.Дадин и его жена просят признать решение ФСИН России о его этапировании в Алтайский край, не соответствущим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, в декабре 2015 года Басманный суд Москвы признал И.Дадина виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста (6 и 23 августа 13 сентября, 5 декабря 2014 года). И.Дадин стал первым осужденным к лишению свободы по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий"). Он был приговорен судом к трем годам лишения свободы, в марте 2016 года приговор смягчили, сократив срок до двух с половиной лет.

Осенью 2016 года СМИ опубликовали письмо И.Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Как стало известно из российских изданий, врачи, обследовавшие осужденного, не нашли у него признаков травм, следователи также сообщили, что не обнаружили подтверждений применения к И.Дадину физического насилия в колонии. Позже стало известно, что после проверки активиста этапировали в исправительную колонию в Алтайском крае.