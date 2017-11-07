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У РФ суд не відпустив Павла Гриба під домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ.7 листопада. УНН. Суд РФ відмовив в апеляційній скарзі українцю Павлу Грибу, якого в Росії підозрюють у схилянні до тероризму. Таку інформацію УНН підтвердив батько Павла, Ігор Гриб.

Раніше захист просив відпустить Павла з СІЗО під домашній арешт. Суддя відмовила у скарзі, повідомили сьогодні деякі ЗМІ.

"До мене також надійшла така інформація і, нажаль, вона була очікувана, тому ми і не сподівались, що вони змінять міри запобіжного заходу, бо, на жаль, таких прецедентів немає, і не дивлячись на всі ті підстави, які ми обґрунтовували: те, що у сина хвороба, йому потрібна медична допомога, він нікуди не втече, - російський суд на це не звертає уваги", - зазначив батько Павла.

За його словами, він планує й надалі вживати юридичні заходи для повернення сина, але про деталі повідомляти відмовився.

"Плануємо, але не для розголошення", - сказав він.

І.Гриб повідомив також, що можливості побачитися із сином у нього досі немає.

Як повідомляв УНН, 1 листопада слідчий не дозволив Ігорю Грибу зустрітися з сином Павлом у краснодарському СІЗО в РФ.

"Було відповідне ще звернення від нас і від консулів, але відповіді на ці звернення немає, тож побачити сина ми не можемо," - додав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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