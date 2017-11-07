У РФ суд не відпустив Павла Гриба під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ.7 листопада. УНН. Суд РФ відмовив в апеляційній скарзі українцю Павлу Грибу, якого в Росії підозрюють у схилянні до тероризму. Таку інформацію УНН підтвердив батько Павла, Ігор Гриб.
Раніше захист просив відпустить Павла з СІЗО під домашній арешт. Суддя відмовила у скарзі, повідомили сьогодні деякі ЗМІ.
"До мене також надійшла така інформація і, нажаль, вона була очікувана, тому ми і не сподівались, що вони змінять міри запобіжного заходу, бо, на жаль, таких прецедентів немає, і не дивлячись на всі ті підстави, які ми обґрунтовували: те, що у сина хвороба, йому потрібна медична допомога, він нікуди не втече, - російський суд на це не звертає уваги", - зазначив батько Павла.
За його словами, він планує й надалі вживати юридичні заходи для повернення сина, але про деталі повідомляти відмовився.
"Плануємо, але не для розголошення", - сказав він.
І.Гриб повідомив також, що можливості побачитися із сином у нього досі немає.
Як повідомляв УНН, 1 листопада слідчий не дозволив Ігорю Грибу зустрітися з сином Павлом у краснодарському СІЗО в РФ.
"Було відповідне ще звернення від нас і від консулів, але відповіді на ці звернення немає, тож побачити сина ми не можемо," - додав він.