В РФ суд не отпустил Павла Гриба под домашний арест

Ранее защита просила отпустить Павла из СИЗО под домашний арест. Судья отказала в жалобе, сообщили сегодня некоторые СМИ.

"Ко мне также поступила такая информация и, к сожалению, она была ожидаема, поэтому мы и не ожидали, что они изменят меры пресечения, поскольку, к сожалению, таких прецедентов нет, и несмотря на все те основания, которые мы обосновывали: то, что у сына болезнь, ему нужна медицинская помощь, он никуда не убежит, - российский суд на это не обращает внимания", - отметил отец Павла.

По его словам, он планирует и в дальнейшем принимать юридические меры для возвращения сына, но о деталях сообщать отказался.

"Планируем, но не для разглашения", - сказал он.

И.Гриб сообщил также, что возможности увидеться с сыном у него до сих пор нет.

Как сообщал УНН, 1 ноября следователь не позволил Игорю Грибу встретиться с сыном Павлом в краснодарском СИЗО в РФ.

"Было соответствующее обращение от нас и от консулов, но ответов на эти обращения нет, поэтому увидеть сына мы не можем", - добавил он.