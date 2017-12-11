Суд продовжив засідання у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
На початку судового засідання до суду з'явилися захисники Віталій Сердюк і Ігор Федоренко, які раніше представляли в суді інтереси Януковича, і надали суду заяву від свого підзахисного, в якій той засвідчує, що знову довіряє вказаним особам представляти свої інтереси в суді.
Таким чином, сторона захисту Януковича у справі складається із трьох адвокатів – Сердюка, Федоренка та Ігора Ляшенка.
Нагадаємо, раніше адвокат з Центру надання безоплатної правової допомоги Ігор Ляшенко направив листи Януковичу на всі відомі адреси з проханням зустрітися або провести перемовини будь-якими засобами зв’язку.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
29 червня 2017 року Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про дозвіл на спеціальну (заочну) процедуру судового розгляду справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.