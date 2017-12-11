Суд продолжил заседание по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
В начале судебного заседания в суд прибыли защитники Виталий Сердюк и Игорь Федоренко, которые ранее представляли в суде интересы Януковича, и предоставили суду заявление от своего подзащитного, в котором тот говорит, что снова доверяет указанным лицам представлять свои интересы в суде.
Таким образом, сторона защиты Януковича в деле состоит из трех адвокатов - Сердюка, Федоренко и Игоря Ляшенко.
Напомним, ранее адвокат Центра предоставления бесплатной правовой помощи Игорь Ляшенко направил письма Януковичу на все известные адреса с просьбой встретиться или провести переговоры любыми средствами связи.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украина и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
29 июня 2017 года Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о разрешении на специальную (заочную) процедуру судебного рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.