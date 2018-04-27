Суд продовжив термін тримання під вартою для Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області продовжив термін тримання під вартою до 24 червня колишнього голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
"Єфремов обвинувачується у скоєнні 5 злочинів,три з яких є тяжкими, а ризики впливу на свідків не усунуті… Суд вважає необхідним продовжити Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб – до 24 червня включно. Ухвала оскарженню не підлягає", - сказав головуючий судової колегії судді Олександр Пелих.
Він зазначив, що наступне засідання призначено на 14 травня 10.00.
Нагадаємо, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.