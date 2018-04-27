Суд продлил срок содержания под стражей для Ефремова

"Ефремов обвиняется в совершении 5 преступлений, три из которых являются тяжкими, а риски воздействия на свидетелей не устранены ... Суд считает необходимым продолжить Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток - до 24 июня включительно. Постановление обжалованию не подлежит", - сказал председательствующий судебной коллегии судьи Александр Пелих.



Он отметил, что следующее заседание назначено на 14 мая 10.00.



Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27 , ст.341 УК Украины.



