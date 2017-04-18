Суд продовжив слухати справу щодо п’яти екс-беркутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжив слухання справи щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського, обвинувачуваних у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
"Судове засідання оголошується продовженим", - сказав головуючий суддя.
Під час засідання головуючий повідомив, що наразі серед списку присяжних 14 осіб знову обрані Київрадою, оскільки попередній склад присяжних втратив повноваження.
"Надійшли заяви про відвід учасників кримінального провадження", - повідомив головуючий суддя.
Зокрема, сторона захисту подала суду заяву про відвід двох експертів, які брали участь у слідчих діях під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Експерти ж надали суду заяви, у яких відмовились давати пояснення у судовому засіданні і просили розглянути відвід без їх участі.
Також надійшла заява захисника екс-беркутівців О.Янішевського і П.Аброськіна про відвід прокурора Романа Псюка.
Раніше на вулиці Інститутській в центрі Києва слідчі в рамках справи екс-беркутівців провели слідчі дії.
За рішенням суду, слідчий експеримент фіксувався за допомогою фото- та відеозйомки.
Нагадаємо, колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”, яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.
Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській.
У лютому цього року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу “Беркут” Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.