Суд продлил слушать дело в отношении пяти экс-беркутовцев

"Судебное заседание объявляется продолженным", - сказал председательствующий судья.

Во время заседания председательствующий сообщил, что сейчас среди списка присяжных 14 человек вновь избранные Киевсоветом, поскольку предыдущий состав присяжных потерял полномочия.

"Поступили заявления об отводе участников уголовного судопроизводства", - сообщил судья.

В частности, сторона защиты подала в суд заявление об отводе двух экспертов, которые участвовали в следственных действиях во время досудебного расследования в этом уголовном производстве.

Эксперты же предоставили суду заявления, в которых отказались давать объяснения в судебном заседании и просили рассмотреть отвод без их участия.

Также поступило заявление защитника экс-беркутовцев О.Янишевського и П.Аброськина об отводе прокурора Романа Псюка.

Ранее на улице Институтской в ​​центре Киева следователи в рамках дела экс-беркутовцев провели следственные действия.

По решению суда, следственный эксперимент фиксировался с помощью фото- и видеосъемки.

Напомним, бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской.

В феврале этого года суд объединил уголовные производства в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, с производством относительно С.Зинченко и П.Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.