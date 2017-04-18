Суд продлил слушать дело в отношении пяти экс-беркутовцев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34122 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100422 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152103 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114742 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115503 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111945 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103890 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106939 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103455 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Суд продлил слушать дело в отношении пяти экс-беркутовцев

Суд продлил слушать дело в отношении пяти экс-беркутовцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Святошинский районный суд Киева продолжил слушание дела в отношении пяти экс-бойцов спецподразделения "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание объявляется продолженным", - сказал председательствующий судья.

Во время заседания председательствующий сообщил, что сейчас среди списка присяжных 14 человек вновь избранные Киевсоветом, поскольку предыдущий состав присяжных потерял полномочия.

"Поступили заявления об отводе участников уголовного судопроизводства", - сообщил судья.

В частности, сторона защиты подала в суд заявление об отводе двух экспертов, которые участвовали в следственных действиях во время досудебного расследования в этом уголовном производстве.

Эксперты же предоставили суду заявления, в которых отказались давать объяснения в судебном заседании и просили рассмотреть отвод без их участия.

Также поступило заявление защитника экс-беркутовцев О.Янишевського и П.Аброськина об отводе прокурора Романа Псюка.

Ранее на улице Институтской в ​​центре Киева следователи в рамках дела экс-беркутовцев провели следственные действия.

По решению суда, следственный эксперимент фиксировался с помощью фото- и видеосъемки.

Напомним, бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской.

В феврале этого года суд объединил уголовные производства в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, с производством относительно С.Зинченко и П.Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

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